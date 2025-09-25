La intendente Fuentes recibió al ex embajador de Argentina en Bolivia Ariel Basteiro

El ex diplomático presentará en la Feria Provincial del Libro su obra "Radiografía de una canallada".

Hoy 21:33

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió al ex embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, con quien mantuvo un encuentro de carácter protocolar en el Salón de Acuerdos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Obras Públicas de la Municipalidad trabajó en el mantenimiento de calles de la zona céntrica

También participaron de la reunión el Defensor del Pueblo, Luis Ger; la secretaria general de la Defensoría, Leisa Lescano y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Capital, Daniel Kobylañski.

El ex diplomático presentará en la Feria Provincial del Libro su obra "Radiografía de una canallada", donde relata el contrabando de armas durante el gobierno macrista en apoyo al golpe de Estado de 2019 en Bolivia.