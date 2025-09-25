Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 SEP 2025 | 23º
X
Locales

La intendente Fuentes recibió al ex embajador de Argentina en Bolivia Ariel Basteiro

El ex diplomático presentará en la Feria Provincial del Libro su obra "Radiografía de una canallada".

Hoy 21:33
Presentará su libro

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió al ex embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, con quien mantuvo un encuentro de carácter protocolar en el Salón de Acuerdos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Obras Públicas de la Municipalidad trabajó en el mantenimiento de calles de la zona céntrica

También participaron de la reunión el Defensor del Pueblo, Luis Ger; la secretaria general de la Defensoría, Leisa Lescano y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Capital, Daniel Kobylañski.

El ex diplomático presentará en la Feria Provincial del Libro su obra "Radiografía de una canallada", donde relata el contrabando de armas durante el gobierno macrista en apoyo al golpe de Estado de 2019 en Bolivia.

TEMAS Municipalidad de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento choque entre motocicletas en Pozuelos dejó un menor y un hombre en grave estado
  2. 2. En la Bombonerita, se festejó la eliminación de River en la Copa Libertadores
  3. 3. Semifinales Copa Sudamericana 2025: clasificados, partidos y resultados
  4. 4. River quedó eliminado de la Copa Libertadores y las redes explotaron con memes
  5. 5. Accidente en plena avenida Belgrano: motocicleta chocó contra una camioneta y un joven resultó herido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT