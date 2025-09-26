Corrientes: un joven acusó a su amigo de violación después de beber juntos

Tras la denuncia, los vecinos de Saladas se movilizaron frente a la comisaría exigiendo justicia por el grave hecho. El acusado fue detenido tras un allanamiento.

Hoy 08:16

Un joven de 27 años denunció este jueves en la localidad correntina de Saladas que fue víctima de un abuso sexual tras ser invitado a beber por un conocido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el testimonio, se quedó dormido en la casa del sospechoso y al despertar advirtió claros signos de violencia. El caso ocurrió el 25 de septiembre, fue denunciado ante la Comisaría Primera y quedó en manos de la Fiscalía a cargo de Osvaldo Leonardo.

El hecho generó una fuerte reacción en la comunidad. Vecinos del barrio Centenario y de distintos sectores de Saladas se concentraron frente a la comisaría local con carteles y quema de cubiertas, reclamando respuestas inmediatas.

El comisario inspector Mario Abel Amaro salió a dialogar con los manifestantes y confirmó que el acusado, un hombre de 60 años identificado como S. A. S., había sido detenido en un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías.

Desde el Ministerio Público Fiscal dispusieron que la víctima fuera atendida por la médica forense, quien constató lesiones físicas compatibles con un ataque sexual. El joven debió ser hospitalizado

Durante el allanamiento realizado en la casa del acusado, la Policía secuestró elementos vinculados a la causa. El hombre quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional VII y fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, mientras se esperan nuevas medidas judiciales.