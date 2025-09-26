Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025 | 20º
X
País

Corrientes: un joven acusó a su amigo de violación después de beber juntos

Tras la denuncia, los vecinos de Saladas se movilizaron frente a la comisaría exigiendo justicia por el grave hecho. El acusado fue detenido tras un allanamiento.

Hoy 08:16
Corrientes

Un joven de 27 años denunció este jueves en la localidad correntina de Saladas que fue víctima de un abuso sexual tras ser invitado a beber por un conocido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el testimonio, se quedó dormido en la casa del sospechoso y al despertar advirtió claros signos de violencia. El caso ocurrió el 25 de septiembre, fue denunciado ante la Comisaría Primera y quedó en manos de la Fiscalía a cargo de Osvaldo Leonardo.

El hecho generó una fuerte reacción en la comunidad. Vecinos del barrio Centenario y de distintos sectores de Saladas se concentraron frente a la comisaría local con carteles y quema de cubiertas, reclamando respuestas inmediatas.

El comisario inspector Mario Abel Amaro salió a dialogar con los manifestantes y confirmó que el acusado, un hombre de 60 años identificado como S. A. S., había sido detenido en un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías.

Desde el Ministerio Público Fiscal dispusieron que la víctima fuera atendida por la médica forense, quien constató lesiones físicas compatibles con un ataque sexual. El joven debió ser hospitalizado

Durante el allanamiento realizado en la casa del acusado, la Policía secuestró elementos vinculados a la causa. El hombre quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional VII y fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, mientras se esperan nuevas medidas judiciales.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dolor y pedidos de justicia en el adiós a las tres chicas asesinadas en Florencio Varela
  2. 2. Central Córdoba quiere volver a sonreír ante Tigre en el "Madre de Ciudades"
  3. 3. Sigue la quinta fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7”: todo el programa del viernes
  4. 4. El tiempo para este viernes 26 de septiembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por vientos y máxima de 35ºC
  5. 5. Unión de Santa Fe pone en riesgo su liderazgo en su visita a Banfield por el Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT