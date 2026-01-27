Es oficial el aumento en las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero

Los nuevos valores fueron anunciados este martes por intermedio de una Resolución publicada en el Boletín Oficial. El incremento será del 2,85%, ajuste calculado en función del Índice de Precios al Consumidor.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes un incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, y de los montos de las asignaciones familiares para el mes de febrero.

Lo hizo por intermedio de la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del responsable del organismo, Fernando Bearzi. El documento establece un incremento del 2,85%, ajuste calculado en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica de forma automática.

Las asignaciones familiares están destinadas a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributistas), beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y beneficiarios de prestaciones universales como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Según uno de los anexos de la normativa, desde febrero los haberes correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) treparán a $ 129.096, mientras que el importe para quienes residan en los distritos de la Zona 1 del país alcanzará los $ 167.825. Estos mismos montos regirán para la asignación por embarazo para protección social.

En cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra y jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años, cobrarán por asignación familiar desde el mes próximo los siguientes montos, según el ingreso del grupo familiar:

Hasta $ 999.482 recibirán $ 64.554 por hijo.

Entre $ 999.482,01 y $ 1.465.838, cobrarán $ 43.544

Entre $ 1.465.838,01 y $ 1.692.360, percibirán $ 26.338

Entre $ 1.692.360,01 y $ 5.292.758, obtendrán un beneficio de $ 13.588

La resolución establece, además, que “la percepción de un ingreso superior a $2.646.379 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los anexos de la presente”.