Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ENE 2026 | 23º
X
País

Es oficial el aumento en las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero

Los nuevos valores fueron anunciados este martes por intermedio de una Resolución publicada en el Boletín Oficial. El incremento será del 2,85%, ajuste calculado en función del Índice de Precios al Consumidor.

Hoy 06:04

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes un incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, y de los montos de las asignaciones familiares para el mes de febrero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo hizo por intermedio de la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del responsable del organismo, Fernando Bearzi. El documento establece un incremento del 2,85%, ajuste calculado en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica de forma automática.

Las asignaciones familiares están destinadas a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributistas), beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y beneficiarios de prestaciones universales como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Según uno de los anexos de la normativa, desde febrero los haberes correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) treparán a $ 129.096, mientras que el importe para quienes residan en los distritos de la Zona 1 del país alcanzará los $ 167.825. Estos mismos montos regirán para la asignación por embarazo para protección social.

En cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra y jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años, cobrarán por asignación familiar desde el mes próximo los siguientes montos, según el ingreso del grupo familiar:

    Hasta $ 999.482 recibirán $ 64.554 por hijo.

    Entre $ 999.482,01 y $ 1.465.838, cobrarán $ 43.544

    Entre $ 1.465.838,01 y $ 1.692.360, percibirán $ 26.338

    Entre $ 1.692.360,01 y $ 5.292.758, obtendrán un beneficio de $ 13.588

La resolución establece, además, que “la percepción de un ingreso superior a $2.646.379 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los anexos de la presente”.

TEMAS Anses Asignaciones

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Homicidio del barrio Centenario: buscan una familia para la perra que quedó desamparada por la detención de su dueño
  3. 3. Milei recorrió Mar del Plata con militantes y defendió su gestión: “Vamos a tener leyes de un país razonable”
  4. 4. Tras una persecución, detuvieron en Añatuya a un peligroso delincuente con frondoso prontuario
  5. 5. Tal como estaba previsto, una fuerte lluvia cayó en Santiago del Estero: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de enero del 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT