Crimen del Bº Centenario: enfrentamientos, pedido de dinero y una venganza fatal

Antes del homicidio de Eduardo Alejandro “Cuete” Ordóñez hubo al menos dos episodios de violencia con su vecino, Federico Martín. El segundo ocurrió seis horas después del primero y derivó en el ataque mortal con un pedazo de mampostería.

La investigación por el homicidio de Eduardo Alejandro “Cuete” Ordóñez en el barrio Centenario avanza ahora sobre los enfrentamientos previos entre la víctima y el acusado, una secuencia de hechos que comenzó durante la madrugada del domingo y que, horas más tarde, derivó en el ataque fatal con un pedazo de mampostería.

Según la reconstrucción que manejan los investigadores y los testimonios incorporados a la causa, el primer episodio violento se produjo en horas de la madrugada, cuando Federico Martín regresaba de trabajar. En ese momento, Ordóñez lo habría interceptado en la vía pública y le habría exigido dinero, presuntamente para consumo de drogas.

Ante la negativa, siempre de acuerdo a la versión incorporada al expediente, se desató una pelea, durante la cual Ordóñez habría golpeado a Martín con una barreta y trompadas, provocándole lesiones en la cabeza. El propio acusado detuvo a un patrullero que circulaba por la zona y fue trasladado en ambulancia al Hospital Independencia para recibir atención médica.

Ese primer enfrentamiento derivó en una intervención policial y asistencia sanitaria, pero no logró desactivar el conflicto entre ambos vecinos, que mantenían desde hacía tiempo una convivencia marcada por discusiones, gritos y acusaciones cruzadas.

Transcurrieron casi seis horas desde aquel episodio. Cerca del mediodía, ambos volvieron a cruzarse en la intersección de Güemes y Pringles. Fue entonces cuando, según la hipótesis central del caso, Martín regresó al lugar y atacó a Ordóñez como represalia.

Las cámaras de seguridad de un vecino serían clave: en las imágenes se observaría al acusado salir de su lugar de alquiler con un pedazo de mampostería o adoquín y golpear reiteradamente a Ordóñez en el rostro y la cabeza. Para ese momento, de acuerdo al relato de los familiares, la víctima se encontraba sentada, cansada y sin posibilidad de defenderse.

El ataque fue fulminante. Ordóñez quedó tendido en la calle y fue hallado sin vida antes de las 14. Las pericias preliminares descartaron el uso de un arma de fuego y apuntan a traumatismos y fracturas de cráneo como causa del fallecimiento, dato que será confirmado este jueves durante la autopsia.

Ahora, la causa se encamina a una fuerte disputa judicial:

- La querella anticipó que avanzará con la figura de homicidio calificado.

- La defensa, en cambio, sostiene que existió un contexto de agresiones previas y analiza plantear legítima defensa o exceso en la legítima defensa, al afirmar que hubo más de un enfrentamiento.

Mientras tanto, el acusado permanece alojado en la Comisaría Cuarta, a la espera de los informes forenses y de la definición de su situación procesal.