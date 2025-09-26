Ingresar
Viernes imperdible en la Feria del Libro: actividades para todos los gustos en el Fórum y el CCB

Continúa la 15ª edición de la Feria del Libro con una jornada cargada de propuestas culturales, talleres, teatro, charlas y espectáculos. Entrada libre y gratuita.

Hoy 08:56

La 15ª Feria del Libro avanza con una agenda cada vez más nutrida, y este viernes promete ser uno de los días más movidos del evento. Tanto el Centro de Convenciones Fórum como el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) abrirán sus puertas con una variada grilla de actividades para todas las edades.

Desde temprano, el Fórum será escenario de talleres, lecturas de cuentos, obras teatrales, presentaciones de libros, conferencias, charlas abiertas, proyecciones y testimonios. Además, contará con un escenario abierto exclusivo para jóvenes, donde los visitantes podrán expresarse libremente a través del arte en sus distintas formas.

Por su parte, el CCB se prepara con propuestas lúdicas, shows en vivo, juegos interactivos, experiencias de realidad virtual y espacios especialmente pensados para el público infantojuvenil. Uno de los momentos destacados del día será el espacio dedicado al mundo del cómic, donde los fans podrán disfrutar relatos en primera persona de autores y artistas del género.

Ambos espacios ofrecen entrada libre y gratuita, y forman parte de la programación oficial de esta nueva edición de la feria, que se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de Santiago del Estero.

A continuación, compartimos la grilla completa de actividades para este viernes en ambos espacios.

