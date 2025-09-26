Radio Panorama, en vivo desde el Fórum: tercer día de cobertura especial en la Feria del Libro

La emisora acompaña la 15ª Feria Provincial del Libro con una programación especial, transmisiones en vivo, móviles, entrevistas y toda su energía característica. La cobertura continúa hasta el domingo.

Hoy 09:01

En el marco de la 15ª Feria Provincial del Libro que se desarrolla en el Fórum de Santiago del Estero, Radio Panorama continúa con su transmisión especial en vivo, acercando a los oyentes todos los detalles de una de las propuestas culturales más importantes del año.

Desde el primer día, la emisora se instaló en el corazón del evento, con móviles en tiempo real, entrevistas a protagonistas y la presencia de sus principales figuras. Este viernes 25, la cobertura sigue firme con los clásicos ciclos Buen Día Santiago, Qué Siesta, Pago Donde Nací y El Dueño de la Tarde, que transmiten en vivo desde el Fórum con su estilo característico.

La programación especial se extenderá durante todo el fin de semana. El sábado 26 será el turno de Sexto Sentido, de 9:30 a 12, y por la tarde llegará Suena a Sábado, de 18 a 21. El domingo 27, la despedida será con un programa especial conducido por Walter Díaz y Karina Romano, en una edición que pondrá el broche de oro a la participación de la radio en esta gran fiesta de la lectura.

Con esta cobertura integral, Radio Panorama reafirma su compromiso con la comunidad, trasladando sus estudios al Fórum para compartir en primera persona las voces, historias y actividades de la feria. Además, los oyentes pueden seguir todo lo que sucede a través de las redes sociales oficiales de la emisora.