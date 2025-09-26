ChatGPT Pulse: la nueva función que genera resúmenes personalizados mientras duermes

Con esta opción, OpenAI busca revolucionar la asistencia digital, entregando informes mientras los usuarios descansan.

Hoy 11:35

El avance de la Inteligencia Artificial sigue sorprendiendo, y ahora se ha expandido incluso al mundo de los sueños. ChatGPT Pulse, la nueva característica lanzada por OpenAI, permite que los usuarios reciban informes personalizados mientras duermen, con el objetivo de comenzar la mañana con información relevante y actualizada.

Pulse es una función innovadora que se activa durante las horas de inactividad del usuario, creando resúmenes de noticias, actualizaciones o cualquier tema de interés que el usuario haya preconfigurado. Estos informes están diseñados para ser leídos a primera hora de la mañana, como si se tratara de la lectura de redes sociales o aplicaciones de noticias en el desayuno. Así, ChatGPT no solo responde preguntas en tiempo real, sino que también se convierte en un asistente proactivo que ofrece contenido relevante sin necesidad de que el usuario realice ninguna solicitud directa.

La opción es parte de un plan más amplio de OpenAI para hacer de ChatGPT un asistente de asistencia a tiempo completo, similar a lo que ocurre con servicios más exclusivos, pero ahora al alcance de todos. Según comentó Fidji Simo, director ejecutivo de aplicaciones en OpenAI, la idea es proporcionar un nivel de asistencia personalizada que antes solo estaba disponible para los ricos.

Pulse funciona de manera asincrónica, lo que significa que los informes se generan de forma automática, sin que el usuario tenga que pedirlos. Los resúmenes son personalizados y pueden abarcar una amplia variedad de temas, desde resultados deportivos hasta itinerarios de viaje o recomendaciones de compras para eventos programados. Además, con la integración de GPT-5, Pulse puede conectarse con aplicaciones como Gmail y Google Calendar, lo que le permite generar resúmenes aún más relevantes para cada usuario.

Cada informe generado por Pulse se presenta en un formato interactivo, con tarjetas que incluyen textos e imágenes generadas por IA. Al hacer clic en una tarjeta, el usuario accede al informe completo, y al final de cada resúmen, el mensaje “Genial, esto es todo por hoy” cierra la experiencia, dejándote listo para comenzar el día.

Por ahora, esta nueva función está disponible solo para los suscriptores Pro de ChatGPT, quienes pagan 200 dólares mensuales. OpenAI ha anunciado que en el futuro planea extender Pulse a más usuarios, llevando esta asistencia personalizada a una audiencia aún más amplia.