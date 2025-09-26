El jefe de Gabinete recorrió el 4º Espacio Infanto Juvenil y de Cómics en el CCB

Elías Suárez, junto a autoridades provinciales, visitó los stands y presenció las actividades que se llevan a cabo en el marco de este tradicional evento que reúne a miles de niños, adolescentes y jóvenes.

Hoy 12:28

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, recorrió este viernes el 4º Espacio Infanto Juvenil y de Cómics, que se desarrolla en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), en el marco la 15ª edición de la Feria Provincial del Libro, eventos que se extenderán hasta el domingo con la participación de referentes del quehacer cultural y literario del ámbito local y nacional, además de una amplia agenda de actividades.

Durante la visita, el jefe de Gabinete estuvo acompañado por la ministra de Educación, Mariela Nassif; la intendente de la Capital, Norma Fuentes, y la directora del Centro Cultural del Bicentenario (CCB), Cristina Campitelli, con quienes compartió el recorrido por los stands y actividades que se llevan a cabo en el marco de este tradicional evento que reúne a miles de niños, adolescentes y jóvenes de toda la provincia.

En la oportunidad, Suárez expresó su satisfacción por el éxito de esta propuesta que forma parte de las políticas de Estado “impulsadas por un gobierno que tiene puestas todas las esperanzas en la educación y en formar a las nuevas generaciones en todas sus capacidades”.

“El balance es muy satisfactorio, y personalmente me llena de orgullo ver a tantos estudiantes, niños, jóvenes, y a tanta gente que visita este espacio en el Centro Cultural del Bicentenario. Esto es lo importante, porque es una convocatoria de todo el pueblo de la provincia y sirve también para posicionar a Santiago del Estero en la región y en el país”, sostuvo.