Elías Suárez: "Nunca vamos a dejar de lado a los más vulnerables"

El Jefe de Gabinete y candidato a Gobernador de la provincia, Elías Suárez, brindó una entrevista en vivo desde el estudio móvil de Noticiero 7, ubicado en el marco de la 15ª Feria del Libro que se está llevando a cabo en el Fórum de la ciudad. Durante su intervención, destacó el éxito de la feria y el compromiso de la provincia con la cultura y la educación. También abordó los logros alcanzados por el gobierno provincial en los últimos 20 años y las metas a futuro.

"Valoramos mucho la participación de los estudiantes", expresó Suárez, haciendo hincapié en la importancia de que los jóvenes se involucren en actividades que promuevan su desarrollo personal y profesional. En este sentido, destacó que las ferias de libros y otros eventos culturales son una excelente oportunidad para fomentar la lectura y el conocimiento entre las nuevas generaciones.

A lo largo de la entrevista, el candidato enfatizó que, a pesar de los logros alcanzados, siempre hay más por hacer. "Cuando la democracia nos convoca a los sectores políticos a plantearles nuestra propuesta, lo importante es destacar todo lo bueno que se logró hacer y lo que aún falta por hacer", comentó, al mismo tiempo que mencionó los avances en áreas clave como la salud, educación y seguridad. "Durante estos 20 años fuimos creciendo y mejorando en muchos aspectos", subrayó Suárez.

Uno de los puntos clave de la conversación fue su visión sobre el futuro de la provincia. "En una nueva gestión de gobierno se va a gestionar lo que falta por realizar", afirmó, y destacó que, en áreas como educación, turismo y deporte, se han logrado avances significativos. "El desafío es mejorar", puntualizó.

Para Suárez, los jóvenes representan el futuro de la provincia, y es para ellos que deben abrirse nuevas puertas y oportunidades.

También, el Jefe de Gabinete destacó la importancia de la tecnología en la mejora de los servicios, y aseguró que está dispuesto a redoblar la apuesta en este sentido. En cuanto a la seguridad, el candidato señaló que durante la gestión actual se han creado distintas áreas dedicadas a mejorar la protección de los ciudadanos.

Además, Suárez reafirmó el compromiso de su gobierno de no dejar de lado a los más necesitados. "Nunca vamos a dejar de lado a los más vulnerables", dijo, destacando la importancia de seguir protegiendo los derechos de los niños, discapacitados y otros sectores de la sociedad que dependen del Estado.

Finalmente, el candidato destacó la generación de trabajo genuino como la solución clave para sacar a las personas de la pobreza. "Nosotros, más que pensar en la pobreza, debemos pensar en el crecimiento de todos, ordenado, respetando los derechos de todos", comentó.

Sobre el apoyo del gobernador Zamora, Suárez aseguró que seguirá siendo un protagonista clave en la toma de decisiones del futuro gobierno provincial.