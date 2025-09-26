Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025 | 30º
X
Locales

Video: la Inteligencia Artificial, protagonista en la Feria del Libero 2025

Herramientas innovadoras forman parte de la 15º edición de la feria que se desarrolla en el Fórum y en el CCB.

Hoy 21:10

La Feria del Libro 2025 en Santiago del Estero sorprende con la incorporación de la Inteligencia Artificial como protagonista, acercando a jóvenes y visitantes al uso de herramientas innovadoras que ya forman parte de la vida cotidiana.

Estudiantes de diferentes escuelas compartieron cómo utilizan ChatGPT para estudiar, resolver tareas, escribir ensayos o preparar exposiciones, destacando que la herramienta no solo agiliza sus procesos académicos, sino que también estimula la creatividad y la búsqueda de nuevas formas de aprendizaje.

Además, la feria ofrece dos espacios interactivos donde los asistentes pueden experimentar con la IA aplicada a la fotografía, el diseño y la creación de contenidos digitales. Entre las propuestas, se invita a los visitantes a crear un cuento con Inteligencia Artificial, explorando de manera práctica cómo esta tecnología se integra al arte y la comunicación.

Mirá aquí el video:

TEMAS 15º Feria Provincial del Libro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Central Córdoba quiere reencontrarse con el triunfo en el Clausura recibiendo a Tigre
  2. 2. Violento choque frontal entre colectivo y auto en Ojo de Agua deja un muerto
  3. 3. Un niño de 8 años fue baleado accidentalmente por su primito con un arma de aire comprimido
  4. 4. Dolor y pedidos de justicia en el adiós a las tres chicas asesinadas en Florencio Varela
  5. 5. Unión de Santa Fe empató en su visita a Banfield y sigue como único puntero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT