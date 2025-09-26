Video: la Inteligencia Artificial, protagonista en la Feria del Libero 2025

Herramientas innovadoras forman parte de la 15º edición de la feria que se desarrolla en el Fórum y en el CCB.

La Feria del Libro 2025 en Santiago del Estero sorprende con la incorporación de la Inteligencia Artificial como protagonista, acercando a jóvenes y visitantes al uso de herramientas innovadoras que ya forman parte de la vida cotidiana.

Estudiantes de diferentes escuelas compartieron cómo utilizan ChatGPT para estudiar, resolver tareas, escribir ensayos o preparar exposiciones, destacando que la herramienta no solo agiliza sus procesos académicos, sino que también estimula la creatividad y la búsqueda de nuevas formas de aprendizaje.

Además, la feria ofrece dos espacios interactivos donde los asistentes pueden experimentar con la IA aplicada a la fotografía, el diseño y la creación de contenidos digitales. Entre las propuestas, se invita a los visitantes a crear un cuento con Inteligencia Artificial, explorando de manera práctica cómo esta tecnología se integra al arte y la comunicación.

