Radio Panorama transmite en vivo desde la 15ª Feria Provincial del Libro: cobertura especial todo el fin de semana

Desde el primer día, la emisora se instaló en el corazón del evento, realizando móviles en tiempo real, entrevistas a protagonistas y contando con la participación de sus principales figuras.

Hoy 08:46

En el marco de la 15ª Feria Provincial del Libro que se está llevando a cabo en el Fórum de Santiago del Estero, Radio Panorama continúa con su transmisión especial en vivo, acercando a los oyentes todos los detalles de uno de los eventos culturales más destacados del año.

Este sábado 27, la cobertura sigue firme desde el Fórum con su estilo característico. Será el turno de Sexto Sentido (de 9:30 a 12), y por la tarde, de Suena a Sábado (de 18 a 21). El domingo 28, la despedida será con un programa especial conducido por Walter Díaz y Karina Romano, poniendo el broche de oro a la participación de la radio en esta gran fiesta de la lectura.

Además, los oyentes pueden seguir todo lo que ocurre a través de las redes sociales oficiales de la emisora.