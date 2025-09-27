La 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero promete un sábado lleno de actividades culturales para todos

Tanto el Centro de Convenciones Fórum como el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) abrirán sus puertas con una variada grilla de actividades pensadas para todas las edades.

Hoy 08:56

La 15ª Feria del Libro sigue avanzando con una agenda cada vez más nutrida, y este sábado promete estar lleno de actividades culturales para disfrutar con amigos y/o familia. Tanto el Centro de Convenciones Fórum como el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) abrirán sus puertas con una variada grilla de actividades pensadas para todas las edades.

Desde temprano, el Fórum será escenario de una amplia gama de actividades: talleres, lecturas de cuentos, obras teatrales, presentaciones de libros, conferencias, charlas abiertas, proyecciones y testimonios. Además, contará con un escenario abierto exclusivo para jóvenes, donde los visitantes podrán expresarse libremente a través del arte en sus distintas formas.

Por su parte, el CCB se prepara con propuestas lúdicas, shows en vivo, juegos interactivos, experiencias de realidad virtual y espacios especialmente pensados para el público infantojuvenil. Uno de los momentos más esperados será el espacio dedicado al mundo del cómic, donde los fans podrán disfrutar de relatos en primera persona de autores y artistas del género.

Ambos espacios ofrecerán entrada libre y gratuita, como parte de la programación oficial de esta nueva edición de la feria, que se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de Santiago del Estero.

A continuación, compartimos la grilla completa de actividades para este sábado: