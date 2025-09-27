Olímpico dio pelea, pero falló en el cierre y cayó en el debut ante Instituto de Córdoba

El Negro luchó hasta el final en un partidazo que fue para la visita por 73-71.

Hoy 13:59

Olímpico cayó en su debut en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet. En el Vicente Rosales, Instituto se impuso por 73 a 71 en un encuentro cargado de emociones, donde el local logró remontar una desventaja de 16 puntos, pero no pudo contener el acierto visitante desde el perímetro.

El partido tuvo un desarrollo cambiante. En el tercer cuarto, Olímpico, dirigido por Martín Villagrán, logró dar vuelta el marcador y pasar al frente 62 a 61, generando la expectativa de quedarse con la victoria. Sin embargo, detalles en los instantes finales impidieron que la dotación bandeña consolidara su ventaja y terminó cediendo en un cierre muy ajustado.

En lo individual, Whelan fue el máximo anotador de Instituto con 19 puntos, mientras que en Olímpico se destacó José Ascanio con 20 unidades. Además, Edwin Mijares sumó 10 puntos en la conducción del equipo, y Richard Granberry aportó 15 para sostener la ofensiva visitante.

A pesar de la derrota, Olímpico dejó buenas sensaciones por la capacidad de reacción y el acierto desde el perímetro, aspectos que serán claves de cara a los próximos compromisos.

El Negro buscará sumar su primera victoria el próximo martes, cuando reciba a Argentino de Junín desde las 22 en el estadio “Vicente Rosales”.