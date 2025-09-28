Grave siniestro vial: un motociclista sufrió fractura de cráneo y lesiones internas

Termas. El siniestro se registró alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo, en la intersección de calle San Martín y Laprida, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 50.

Hoy 07:46

Un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en el barrio Herrera El Alto, de Las Termas de Río Hondo, dejó como saldo a dos personas lesionadas, una de ellas con pronóstico reservado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro se registró alrededor de la 1 de la madrugada en la intersección de calle San Martín y Laprida, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 50. De acuerdo con lo informado, una motocicleta Gilera Smash, dominio A112DSC, color blanco, rojo y negro, que circulaba por calle Laprida en sentido de este a oeste y era conducida por Claudio David Olea, de 36 años, impactó contra la puerta del lado del conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, dominio JXZ-679, color rojo, guiado por Franco Maximiliano Juárez, de 21 años, quien se desplazaba por calle San Martín.

Te recomendamos: Asaltos en serie: robaron dos comercios en Las Termas durante la madrugada

Ambos conductores resultaron lesionados y fueron trasladados en ambulancia al Centro Integral de Salud Termas. Allí, la médica de guardia, Dra. Ana María Mazzega, diagnosticó que Olea presentaba fractura de cráneo, fractura de seis costillas, hemotórax y neumotórax, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” de esta Capital. Por su parte, Juárez sufrió heridas cortantes alrededor del ojo izquierdo y un traumatismo maxilofacial sin lesiones óseas, quedando en observación.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Dr. Ignacio Guzmán, quien dispuso la realización de las pericias de rigor en el lugar y el secuestro preventivo de ambos rodados para ser sometidos a las pericias correspondientes.