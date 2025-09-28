Termas: atraparon a “Ratita” por abuso sexual y robo calificado

La víctima, una mujer de 36 años, realizó una publicación en redes sociales mostrando sus heridas y relatando el doloroso momento que le tocó vivir.

Una mujer de 36 años sufrió un violento ataque contra su integridad cuando, en la madrugada del sábado, fue sorprendida por un depravado que ingresó a su casa, la abusó sexualmente y huyó llevándose su teléfono celular.

Según lo que denunció la víctima en la Comisaría 50, alrededor de las 3 de la madrugada fue sorprendida por un conocido delincuente, quien ingresó por la ventana de su habitación.

Este logró ponerle una manta sobre la cara y aprovechó para tocarla en sus partes íntimas. Además, le realizó cortes en los brazos con un pedazo de vidrio.

Tras un forcejeo, la mujer pudo alejarse de su atacante, quien huyó llevándose su teléfono Xiaomi 14 Pro.

Con los datos brindados por la víctima, quien relató todo lo ocurrido en su cuenta de Facebook y donde compartió fotos de sus heridas, la Policía informó al Fiscal Ignacio Guzmán, quien ordenó la aprehensión de Maximiliano Agustín “Ratita” Juárez de 25 años de edad. El mismo registra domicilio en el barrio Toro Yacu y es conocido por los vecinos por distintos hechos de robo y hurto.

La aprehensión de “Ratita” se concretó en horas del mediodía del sábado y quedó alojado en dependencia policial a disposición de la Justicia.