Un joven fue detenido en Loreto tras robar una mochila con herramientas y le secuestraron droga

Un rápido accionar policial permitió recuperar elementos robados y detener al presunto autor de un ilícito en la ciudad de Loreto.

Hoy 09:39

El hecho se inició cuando un vecino, de 32 años, denunció que un desconocido le había sustraído una mochila desde la vereda de su vivienda, ubicada en el barrio Oeste. Dentro del bolso había herramientas de trabajo de gran valor: un taladro eléctrico color naranja, otro inalámbrico amarillo, un alargue, mechas, pinzas y cajas con tornillos.

Con los datos aportados sobre el sospechoso, efectivos de la División Prevención (D.S.C. N°9) realizaron un amplio recorrido por distintos sectores de la ciudad, hasta que lograron interceptar al acusado en la intersección de avenida Alberdi y calle Rivadavia.

El sujeto de apellido Ruiz, de 27 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires y residencia transitoria en el barrio Polígono de Loreto, quien al ser requisado en presencia de testigos, llevaba consigo la mochila robada con las herramientas denunciadas. Además, entre sus prendas se halló un envoltorio con una sustancia verdosa de características similares a la marihuana y un teléfono celular marca Nubia.

La fiscal de turno en delitos comunes, dispuso la aprehensión del acusado por el delito de hurto.

En paralelo, la fiscal de Narcomenudeo, ordenó la intervención del personal de Drogas Peligrosas para realizar las pruebas de campo correspondientes.

