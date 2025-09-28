Un hombre en estado de ebriedad dañó una garita y un móvil policial en Villa Colorada

El hecho ocurrió alrededor de las 03:30 en la casilla de vigilancia situada en el acceso de la localidad, sobre la Ruta Provincial 34.

Hoy 18:14

En la madrugada de este domingo, un incidente alteró la tranquilidad en el paraje Villa Colorada, ubicado en el Departamento Robles, cuando un hombre arrojó elementos contundentes contra una garita policial y dañó un móvil policial.

El agresor comenzó a insultar a los oficiales y a lanzar ladrillos, lo que provocó la rotura de un vidrio lateral de la estructura. Luego, arrojó un segundo objeto que impactó en el capó del vehículo policial.

El sujeto fue identificado como López, de 34 años, quien se encontraba en estado de ebriedad. Tras ser reducido, fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N°62 de Vilmer, donde quedó alojado en calidad de aprehendido, a disposición de la fiscal de turno.