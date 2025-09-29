Córdoba: un adolescente de 13 años murió en un partido de fútbol

El trágico hecho ocurrió en la localidad de Sebastián Elcano durante un encuentro entre Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte. El chico era oriundo de Las Arrias.

La comunidad de Sebastián Elcano y todo el norte cordobés se conmocionaron el sábado tras confirmarse la muerte de un niño de 13 años oriundo de Las Arrias, quien se desplomó en plena cancha mientras disputaba un partido de fútbol.

El trágico hecho ocurrió durante un encuentro entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte. El menor se descompensó de manera repentina y cayó al suelo. Inmediatamente, fue trasladado en ambulancia al hospital municipal. Su madre y una enfermera que lo acompañaron en el trayecto intentaron realizar maniobras de reanimación.

A pesar de los esfuerzos, al llegar al centro de salud, el profesional de guardia constató su fallecimiento, atribuido preliminarmente a un paro cardiorrespiratorio.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.

El adolescente era considerado una joven promesa del fútbol regional, y su repentina partida generó un profundo pesar en toda la zona.