Terrible cruce entre Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte tras la agresión en la marcha por el triple femicidio

Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte se cruzaron al aire en A la Barbarossa luego de la agresión que sufrió el periodista mientras cubría la marcha por el triple crimen de Florencio Varela.

Hoy 15:03

Durante la marcha realizada el sábado en el Congreso para pedir Justicia por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, Robertito Funes Ugarte fue agradedido durante la cobertura en un caso que impactó a todo el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo cierto es que mientras se hablaba del tema al aire en A la Barbarossa (Telefe) se dio un tenso ida y vuelta entre Nancy Pazos y Robertito, por el que terminó interviniendo Georgina Barbarossa muy enojada por la discusión.

"Lo más aberrante que pasó en la marcha fue que la policía le pegó a una de las mamás", indicó Nancy mientras explicaba quién era la persona que agredió a Ugarte.

"Yo veo una delincuente pegándole a un compañero", dijo el especialista en policiales Paulo Kablan. A lo que Pazos expresó: "No estoy justificando lo que pasó". Y el cronista comentó: "No emití comentario ni dije nada. No me puse un saco violeta para que no me moleste, tuve esa precaución".

"Repudio lo que te hicieron, no estoy de acuerdo con la violencia, dicho esto: yo no iría a cubrir una manifestación de libertarios porque yo todo el tiempo critico a Milei", expuso como ejemplo Nancy Pazos.

"Mirá cómo se dio cuenta que se quiso sacar el tapado violeta", agregó después. A lo que Ugarte comentó firme y molesto por las palabras de su compañera: "Yo soy periodista. No voy a entrar en esa discusión de poliquitería barata y me puse al costado al margen para que nadie se sintiera molesto".

"Si vos desde los medios estás arengando que soy gorila, yo a vos Nancy Pazos te puedo decir que sos una desclasada y además una resentida social, porque lo que estás diciendo es que por pensar como pienso me merezco que me cacheteen en la calle", siguió muy enojado Robertito Funes Ugarte.

Al ver el tono elevado de la discusión, Georgina Barbarossa terminó metiéndose entre los dos y cuestionó: "¡Esto es una verguenza chicos! No se puede tener este tamaño de violencia, tenemos que parar esto en los medios. Tenemos que decir paren con la violencia por favor".