Martín Fierro de Televisión 2025: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

El glamour y la moda fueron protagonistas en la previa de la gran fiesta de la televisión argentina.

Hoy 21:00
Alfombra Roja MF

La 53ª entrega de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), transformó al Hotel Hilton de Puerto Madero en el epicentro de una de las noches más esperadas de la industria televisiva. Con la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia distingue a lo más destacado de la producción nacional del último año.

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

Sin embargo, más allá de las ternas y los homenajes, la gala también es un gran desfile de estilo y elegancia. La alfombra roja volvió a convertirse en una pasarela donde las celebridades mostraron sus apuestas de moda: desde diseños de alta costura hasta propuestas vanguardistas y clásicos reinventados.

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

Entre los más comentados, se destacaron las elecciones audaces de colores vibrantes, los brillos metálicos y los cortes innovadores, que marcaron tendencia en una noche donde la televisión y la moda se dieron la mano.

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

De esta manera, los Martín Fierro 2025 no solo celebran el talento de la pantalla chica, sino que también consolidan su lugar como un punto de encuentro entre la cultura televisiva y el glamour argentino.

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

Alfombra Roja MF Alfombra Roja MF

