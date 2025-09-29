Entregaron un emotivo reconocimiento a Mirtha Legrand en los premios Martín Fierro 2025

En la entrega de los premios Martín Fierro se realizó un homenaje a la diva de los almuerzos por su extensa y exitosa trayectoria, transmitido en vivo por Canal 7 Santiago del Estero.

Hoy 22:05

La 53ª edición de los premios Martín Fierro de Televisión 2025 tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando se rindió un homenaje a Mirtha Legrand, la figura más emblemática de la televisión argentina.

La diva, conocida como la “señora de los almuerzos”, recibió un reconocimiento especial en el escenario, donde expresó su emoción y recordó la magnitud de su carrera: “Este es el Martín Fierro 42 que recibo”, dijo con orgullo y gratitud.

Durante la ceremonia, Mirtha también hizo un pedido particular en el segmento del “In Memoriam”: solicitó que todos los presentes se pusieran de pie para acompañar el homenaje a las personalidades fallecidas del medio.

El tributo a Legrand se vivió como un merecido reconocimiento a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella imborrable en la historia de la televisión argentina.