Ford Experience 2025 llega a Santiago del Estero con test drive de Ranger y Maverick

El evento se realizará el viernes 3 de octubre en Lo Bruno Automotores e incluirá pruebas Off-Road, charlas con especialistas y asesoramiento para planes exclusivos de financiación y ahorro.

Hoy 06:00

Ford Experience 2025 llegará a Santiago del Estero con una propuesta que combina potencia, tecnología y experiencias únicas de manejo. El evento, organizado por Lo Bruno Automotores, se realizará el viernes 3 de octubre en Av. Saenz Peña 1380, de 10:00 a 17:00 horas.

La jornada estará enfocada en dos protagonistas: la robusta Ford Ranger y la versátil Ford Maverick. Los participantes podrán realizar test drive junto a pilotos profesionales, quienes mostrarán las capacidades 4x4, los sistemas de tracción y las tecnologías de asistencia al conductor en terrenos desafiantes.

El exitoso formato de Ford Experience suma este año a la nueva Maverick, ampliando la propuesta de valor para los clientes que buscan versatilidad y fuerza en un mismo evento.

Además de las pruebas de manejo y charlas con especialistas, los asistentes tendrán la posibilidad de asesorarse sobre planes de financiación y ahorro para acceder a vehículos 0km de la línea Ford. También podrán disfrutar de un servicio de lunch durante la jornada.

Quienes deseen participar en esta experiencia exclusiva deben inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al 385 4980334.