Conmoción en Chaco: joven madre y su hija de seis años perdieron la vida en un choque frontal

El hecho se registró en Las Breñas. Además, dos menores de 8 y 4 sufrieron heridas graves, pero sin riesgo de vida.

Hoy 08:42

Yamila Maidana de 28 años y una menor de seis, perdieron la vida, tras un siniestro vial entre una camioneta Toyota Hilux, y dos motocicletas que circulaban en sentido contrario, por camino rural en Paraje Pampa Iporá Guazú, una zona rura de Las Breñas. El hecho habría ocurrido cerca de las 23 del domingo. En cada moto circulaban una persona adulta y tres menores.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, por causas que se investigan, el siniestro ocurrió cerca de las 23.00 del domingo, entre una camioneta cabina simple, conducida por un ciudadano de Las Breñas, y dos motocicletas, que circulaban en dirección contraria al rodado mayor. En la mismas (ambas 110 cc) viajaban, una mujer de 30 años, con domicilio en el Paraje Iporá Guazú, junto a menores de 14, 8 y 2 años, ninguno sufrió lesiones.

En tanto que, en la otra moto, viajaban una mujer de 28 años, domiciliada en Colonia Larrea, junto a sus hijos de 8, 4 y 6 años. Esta última perdió la vida en el acto, en tanto su mamá falleció camino al hospital. Lo otros menores de 8 (contusión pierna izquierda) y 4 años (fractura de tibia y peroné) fueron derivados al hospital de Saénz Peña.

