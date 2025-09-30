Zamora inauguró la obra de ampliación y refacción del Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí”

El gobernador, junto a autoridades provinciales, recorrió la obra que permite la refuncionalización de todos los espacios para una formación de calidad en arte única en la provincia.

El gobernador Gerardo Zamora inauguró este martes por la mañana la ampliación y refacción del edificio del Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí”, ubicado en Av. Belgrano (N) 393 de la ciudad Capital, obra que permite la refuncionalización de todos los espacios para una formación de calidad en arte única en la provincia.

El instituto cuenta con el Nivel Secundario que es el Bachillerato de Artes con orientación en producción como grabado, pintura, escultura o dibujo, así como también el Bachillerato en Arte y Nuevos Medios. Por la tarde funciona el Nivel Superior con el Profesorado de Arte con orientación en pintura o en escultura. Actualmente, la institución cuenta con alrededor de 500 alumnos.

En el corte de cintas, Zamora estuvo acompañado por el vicegobernador, Carlos Silva Neder, y el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, junto con los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Educación, Mariela Nassif. También el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; la presidente del Consejo General de Educación, María Helena Herrera; la intendente de la Capital, Norma Fuentes, y la rectora del Instituto “Juan Yaparí”, Alba Jesús Gallo.

Tras la firma del libro de oro, luego se hizo un recorrido por el renovado edificio que está conformado por secretaría, rectoría, comedor, sala de profesores, asesoría pedagógica, sección alumnos, talleres de grabado, de pintura, de dibujo y de escultura. También cuenta con un salón donde se encuentran expuestas las obras de reconocidos artistas locales, el salón Manuel Belgrano (audio y edición de video), sala digital, fotografía, biblioteca, SUM, paseo sobre la calle Chaco y 13 aulas.

Durante el recorrido, docentes y alumnos compartieron su talento en las diferentes disciplinas artísticas con el mandatario provincial y se mostraron muy agradecidos por haber sido beneficiados con la moderna infraestructura que les brindará proyección y elevará su calidad educativa.

Ya durante el acto, Zamora destacó “la importancia que tiene la infraestructura en términos de mejoras, refacciones y ampliaciones, que es definitiva parte de una inversión importante que tenemos que hacer para generar espacios que generen igualdad educativa e inclusiva en toda la provincia”.

Agregó: “Es una responsabilidad que asumimos a modo de inversión en todo el territorio, pero lo fundamental es que la institución tiene un corazón propio, un espíritu y para mí es un gran honor dejar formalmente inaugurado este espacio que es referente del norte y que tiene mucho para ofrecer”.

También hizo un especial reconocimiento al talento de los alumnos santiagueños que tienen “de tomar el arte y poder generar algo tan maravilloso, ya sea en cualquiera de las especialidades que aquí son muchas y cada vez más, eso me alegra muchísimo”.

Por su parte, la rectora de la institución resaltó que la escuela, a partir de esta obra, cuenta con espacios modernizados, refuncionalizados y ampliados. “Son áreas especialmente diseñadas para la creación y la conservación de nuestro patrimonio cultural, esto refleja un proyecto educativo vanguardista que coloca la educación artística en el centro de la formación integral de las personas. Durante los meses en que estuvimos fuera de estas paredes, el Instituto Superior de Bellas Artes no se detuvo, seguimos produciendo, exponiendo, enseñando y compartiendo”, expresó.

“Esa continuidad –agregó- demuestra que la educación artística es vida, movimiento y compromiso colectivo, celebramos la inauguración de nuestro edificio escolar, una obra que el Gobierno de la provincia concretó con la firme convicción de fortalecer la infraestructura educativa en todo el territorio santiagueño”.

Para finalizar, la docente destacó las virtudes de la gestión del gobernador Gerardo Zamora y todo su gabinete al señalar: “Aún en contextos nacionales complejos, nuestra provincia ha mantenido una fuerte apuesta al federalismo, al desarrollo local y a una educación pública de calidad, y por ello queremos expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de la provincia”.