"Nediani es el dirigente más emergente que hay en la actualidad"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama Miguel Montenegro, presidente del partido Compromiso y Participación Ciudadana del Frente Unidos para el Futuro que lleva a Roger Nediani como candidato a gobernador.

Hoy 13:42

Miguel Montenegro, presidente del partido Compromiso y Participación Ciudadana, aseguró en diálogo con Radio Panorama que Roger Nediani reúne las condiciones para encabezar el Ejecutivo provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Nediani es un dirigente que sabe mucho de la cuestión pública, pero también de gobernar, de los manejos internos, de los acuerdos que se van dando dentro del servicio público”, sostuvo.

El dirigente lo definió como “el más emergente que conozco en la actualidad”, en contraposición a otros postulantes que ya tuvieron experiencia en la gestión. Y añadió: “El Gobierno provincial ha hecho mucho, pero hay cosas que nosotros haríamos mejor porque tenemos una mirada distinta. Somos desarrollistas, peronistas, hacemos hincapié en la equidad y la distribución general”.

Montenegro remarcó además la experiencia de Nediani en toda la provincia por su labor como ingeniero y su conocimiento sobre productividad: “Queremos una provincia más productiva, pero controlando qué sale de la provincia para que no sea solo un fluido de elementos. Hablamos de obras de agua estructurales para favorecer zonas del interior y de recuperar caminos y rutas para atraer empresas”.

También explicó el porque muchas obras encabezadas por la actual gestión municipal se concentran en sectores periféricos de La Banda: “Lo hacemos para que el camión cargado con algodón entre a las desmotadoras", ejemplificó.

Finalmente, subrayó la vocación de diálogo de Nediani: “Con el gobierno provincial tiene un buen vínculo para saber que la provincia somos todos, no solo la Capital. Nediani está convencido de que hay cuestiones que podemos resolver”.