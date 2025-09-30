El ministro Niccolai entregó viviendas sociales a 20 familias del departamento Figueroa

Estas unidades habitacionales, financiadas íntegramente por la provincia, se suman a más de 32.000 que ya fueron entregadas en toda la provincia.

En representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro de Desarrollo Social, Hugo Niccolai, encabezó este martes en la localidad de Bandera Bajada la ceremonia de entrega formal de viviendas sociales a 20 familias de Cardón Esquina, Vaca Huañuña y otras poblaciones del departamento Figueroa.

Estas unidades habitacionales, financiadas íntegramente por la provincia, se suman a más de 32.000 que ya fueron entregadas en toda la provincia.

En este caso contó con la colaboración de la Comunidad Indígena Tonokoté Totorillas y las asociaciones civiles “Yanapay Yanapacunaypaj”, “Central Norte”, “Gritos del Corazón”, “Fuerza Juvenil de Santa Cruz”, “Sagrada Familia”, “Huerteros, “La Perseverancia Bandera Bajada” y la Asociación Civil de Fomento Comunal “Unidas por Bandera”.

El corte de cintas se realizó en el domicilio de David Salto donde además se hizo la entrega de certificados a todas las familias beneficiadas.

También fue parte de la ceremonia el sacerdote italiano Sergio Marinelli y los representantes de las ONG que colaboraron en la construcción de las casas.

En su discurso, el ministro Niccolai transmitió a los vecinos el saludo del gobernador Gerardo Zamora y su compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida y brindar igualdad de acceso todos los santiagueños.

“Pese al contexto social que atraviesa el país, continuaremos trabajando para que ningún santiagueño quede sin la posibilidad de tener un techo digno”, ratificó Niccolai, quien además hizo referencia al departamento Figueroa como ejemplo de trabajo en materia de construcción de viviendas sociales.