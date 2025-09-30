Ingresar
Santiago del Estero se prepara para recibir el Súper 8 de Hockey 2025

El Estadio Provincial del Polideportivo será escenario de otro evento de primer nivel.

Hoy 16:05
Hockey

Santiago del Estero volverá a recibir un evento de primer nivel: el Súper 8 de Hockey sobre Césped 2025 en la rama de damas y caballeros. La competencia reunirá a los mejores ocho clubes del país y se disputará en la cancha de agua del Estadio Provincial del miércoles 8 al domingo 12 de octubre.

La Confederación Argentina de Hockey (CAH) confirmó que el certamen, que define al campeón nacional de clubes, volverá a jugarse en el mismo escenario que en 2023, cuando Santa Bárbara se consagró en damas y Banco Provincia en caballeros.

Los equipos participantes llegarán a esta instancia tras clasificarse en la Superliga de Hockey (SLH) y la Copa de Buenos Aires, con el objetivo de quedarse con el título de la temporada. Serán cinco días de competencia intensa con presencia de los clubes más destacados del país.

Detalles del evento

Fechas: del miércoles 8 al domingo 12 de octubre de 2025.
Sede: Estadio Provincial, Santiago del Estero.
Participantes: 8 clubes masculinos y 8 femeninos.
Organizador: Confederación Argentina de Hockey (CAH).

De esta manera, Santiago del Estero vuelve a posicionarse como un polo deportivo nacional, albergando nuevamente un torneo que promete alta competencia y la presencia de las principales figuras del hockey argentino.

