Lucy Boynton se suma al elenco de la nueva versión de "A Colt Is My Passport" dirigida por Gareth Evans

La actriz británica formará parte del reparto de la película que reinterpreta el clásico japonés de 1967, en una producción de Orion Pictures que traslada la acción al Detroit de 1978.

Hoy 06:39

La actriz Lucy Boynton integrará el elenco principal de A Colt Is My Passport, la próxima película escrita y dirigida por Gareth Evans, cineasta conocido por títulos como El apóstol y Estragos. El proyecto reúne a figuras como Sope Dirisu, Tim Roth, Jack Reynor, Victor Alli, Ewan Mitchell, Burn Gorman y Noah Taylor, y marca un nuevo desafío en la carrera de Boynton, quien continúa ampliando su presencia en producciones internacionales de alto perfil.

El film es un remake de la película japonesa de 1967 dirigida por Takashi Nomura, basada en una novela de Shinji Fujiwara, reconocida por su fusión entre el drama criminal nipón y la influencia de la Nouvelle Vague francesa. La nueva versión situará la trama en Detroit en 1978 y seguirá a un veterano de Vietnam convertido en sicario, interpretado por Dirisu, que se ve obligado a huir tras asesinar a un jefe de la mafia.

A diferencia de las dos últimas películas de Evans, respaldadas por Netflix, A Colt Is My Passport cuenta con la producción de Orion Pictures de Amazon MGM Studios, aunque aún no está confirmado si el estreno será en salas de cine o en Prime Video. El rodaje tuvo lugar este verano en los estudios Great Point de Cardiff y en locaciones del sur de Gales, con apoyo del Gobierno de Gales a través de Creative Wales.

La película cuenta con guion de Chris Webb, miembro del equipo creativo de El apóstol y Estragos, y producción de Ed Talfan de Severn Screen junto al propio Evans.

Para Boynton, cuya carrera combina cine independiente con grandes producciones, esta participación representa una nueva oportunidad de consolidar su versatilidad y proyección internacional en un relato que actualiza un clásico del cine de acción japonés.