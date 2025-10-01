Cerraron parcialmente el Gobierno de EE.UU. tras el fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos

El impasse político dejó sin efecto un proyecto de ley de gastos a corto plazo que había sido propuesto por los republicanos en el Senado.

En la madrugada de este miércoles, Estados Unidos vivió el inicio de un cierre parcial del Gobierno tras el fracaso de las negociaciones entre los demócratas y los republicanos para lograr un acuerdo sobre el financiamiento temporal. El impasse político dejó sin efecto un proyecto de ley de gastos a corto plazo que había sido propuesto por los republicanos en el Senado. Sin embargo, la medida fue bloqueada por los demócratas, ya que no alcanzó los 60 votos necesarios para su aprobación.

Cientos de miles de empleados federales se verán obligados a tomar licencias no remuneradas y, aunque los servicios esenciales seguirán operando, algunos servicios públicos podrían verse retrasados o suspendidos. Además, la publicación de ciertos datos económicos podría experimentar demoras, afectando tanto a las autoridades gubernamentales como a los mercados.

El desencadenante de este cierre se encuentra en los desacuerdos sobre el tema de los beneficios médicos. Los demócratas insisten en la necesidad de extender los subsidios de la Ley de Atención Asequible, cuyos beneficios expiran a finales de este año. También proponen restaurar la cobertura médica para inmigrantes legales, incluidos refugiados y solicitantes de asilo.

Por su parte, los republicanos se oponen a estas medidas y presionan para que los niveles actuales de financiación gubernamental se mantengan temporalmente, argumentando que es necesario dar más tiempo a las negociaciones.