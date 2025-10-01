Lali Espósito compartió anécdotas personales y reflexiones sobre su carrera en la televisión española

En su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la artista protagonizó un divertido e inusitado momento en la televisión local.

Hoy 10:25

Durante su participación como jurado en La Voz Argentina, Lali Espósito hizo una breve pausa en su agenda para asistir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, donde además protagonizó un divertido e inusitado momento en la televisión local. Fue invitada al programa La Revuelta, conducido por David Broncano, y en una de las clásicas secciones del ciclo, se vio sorprendida por una pregunta un tanto peculiar: ¿Cuántas veces había mantenido relaciones sexuales en los últimos 30 días?

Con su característico humor, Lali no dudó en responder: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente esto en televisión española”. Las risas del público no se hicieron esperar, y el conductor aprovechó el momento para bromear con el periodista Pedro Rosemblat, quien estaba presente en el público. Aunque él se mostró más pudoroso que Lali, no pudo evitar unirse a las ocurrencias de la cantante, quien cerró el intercambio con un rotundo: “¡Viva el amor!”.

Más allá de este divertido momento, Lali también aprovechó la entrevista para hablar de su experiencia como jurado en el festival de cine. En un tono relajado y sincero, reveló que pasó varios días en San Sebastián sola, hasta que su pareja se unió a ella. “Yo soy una tipa sincera”, comentó entre carcajadas, mostrando su faceta más auténtica y cercana.

Además, la artista reflexionó sobre su trayectoria en los medios. “Tengo 33 años y trabajo desde los 10. Fui una niña esclava de la televisión… Bastante bien estoy, ¿no?”, expresó con ironía, dejando claro el peso de una carrera que la ha acompañado durante gran parte de su vida. Broncano también aprovechó para hablar sobre los desafíos que enfrentan los artistas que alcanzan la fama en su infancia, algo con lo que Lali estuvo de acuerdo, ya que sigue manteniendo una conexión muy especial con las generaciones que crecieron viéndola en la televisión.

“La gente me dice ‘crecí con vos’”, comentó Lali. “Me siento de 108 años cuando me dicen eso, pero en realidad tenemos la misma edad”. En ese sentido, compartió cómo cada etapa de su vida se ha reflejado en sus proyectos: “Siempre intenté seguir mi camino y no quedarme estancada en el pasado. Cada proyecto fue acorde a la etapa que estaba viviendo, y eso me trajo hasta esta adultez bastante bien parada, creo”.