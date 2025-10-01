Así lo expresó Walter Nieva, candidato a vicegobernador de la provincia por el Frente Renovador, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:39

Durante un diálogo con Radio Panorama, Walter Nieva, candidato a vicegobernador por el Frente Renovador en la fórmula que encabeza Verónica Larcher, sostuvo que: "Queremos que nadie en Santiago del Estero vote a La Libertad Avanza porque es un proyecto inviable".

Nieva, bioquímico y fundador local del Partido Verde, que se presentó a distintos cargos municipales y provinciales antes de llegar al Frente Renovador, resaltó que tienen expectativas por contar con un partido nacional fuerte: "Confiamos que por eso, vamos a hacer una buena campaña. Sergio Massa logró unir al peronismo en Buenos Aires".

Entre las prioridades que mencionó, en caso de llegar al gobierno, puso hincapié en la Salud: "Hay prácticas que son obligatorias y no se están haciendo. Es importante que se inauguren hospitales, pero no alcanza si están vacíos (...) faltan insumos y profesionales. Y por eso la mortalidad infantil es 9,9%, es decir que de 100 nacidos vivos mueren 10, lo cual es mucho".

Nieva también hizo hincapié en la producción y el desarrollo económico: "Los recursos se sacan de una provincia que hoy lo único que hace es exportar materia prima. Tenemos un proyecto grande para poner parques industriales en lugares donde se produce (...) hay que poner la inteligencia en la generación de recursos".

En cuanto a seguridad, alertó sobre la problemática del narcotráfico y el consecuente consumos de drogas: "Es un reguero de pólvora la droga en Santiago. Estas cosas tienen que comenzar a controlarse porque hay familias que están sufriendo mucho por este tema".

Finalmente, cuestionó la situación económica nacional con fuerte críticas al gobierno de Javier Milei.

"La situación es muy mala y va a empeorar. La bicicleta financiera favorece a quienes ya tienen mucho dinero. Es una locura. El gobierno nacional es inviable y en octubre el pueblo tiene que darse cuenta".

"Queremos que nadie más en Santiago del Estero vote a La Libertad Avanza porque es un proyecto inviable que solo le sirve a quienes vienen de afuera a sacarnos nuestros recursos naturales".