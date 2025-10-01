El Cine Teatro Municipal Renzi renueva su cartelera del 2 al 8 de octubre

La nueva programación del Cine Teatro Renzi ofrece desde aventuras infantiles hasta thrillers y producciones nacionales, con precios accesibles y una promoción especial.

Hoy 14:13

La Municipalidad de La Banda presentó la nueva programación del Cine Teatro Renzi, que estará vigente desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre. La oferta incluye una variada propuesta cinematográfica que abarca cine infantil, thrillers, producciones nacionales y género de terror, pensada para todos los gustos y edades.

El ciclo comienza con la película “La casa de muñecas de Gabby”, que podrá verse a las 16:10 hs. Esta adaptación cinematográfica de la popular serie infantil lleva a los más pequeños a un mundo mágico lleno de muñecas, juegos y canciones. Es una opción ideal para disfrutar en familia.

A las 18:10 hs, se proyectará “Animales peligrosos”, una película que sigue a un grupo de exploradores adentrándose en un hábitat salvaje. A medida que buscan nuevas especies, se enfrentan a criaturas tan fascinantes como letales. Un thriller lleno de acción y suspenso, perfecto para quienes buscan adrenalina.

Como parte del Espacio INCAA, el cine presentará “Belén”, a las 20:00 hs desde el 2 hasta el 5 de octubre. La película cuenta la conmovedora historia de Belén, una mujer que lucha contra la injusticia social y legal tras un caso que impactó a la sociedad. Esta producción nacional invita a la reflexión sobre los derechos humanos y la igualdad.

La programación continúa con la secuela de terror “Los extraños: Capítulo 2”, que se proyectará a las 22:00 hs. En esta entrega, una familia lucha por sobrevivir frente a un trío de extraños enmascarados. Un thriller intenso y aterrador para los amantes del género.

Las entradas para el Cine Teatro Renzi tienen un costo de $5.000 para menores, $6.000 para mayores, y $2.600 para las producciones del Espacio INCAA. Además, hay un precio especial para docentes y jubilados de $1.300. Para quienes disfruten de las funciones de lunes a miércoles, se encuentra disponible la promoción 2x1.