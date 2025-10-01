Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2025 | 28º
X
Locales

El Cine Teatro Municipal Renzi renueva su cartelera del 2 al 8 de octubre

La nueva programación del Cine Teatro Renzi ofrece desde aventuras infantiles hasta thrillers y producciones nacionales, con precios accesibles y una promoción especial.

Hoy 14:13
Cine Renzi

La Municipalidad de La Banda presentó la nueva programación del Cine Teatro Renzi, que estará vigente desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre. La oferta incluye una variada propuesta cinematográfica que abarca cine infantil, thrillers, producciones nacionales y género de terror, pensada para todos los gustos y edades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ciclo comienza con la película “La casa de muñecas de Gabby”, que podrá verse a las 16:10 hs. Esta adaptación cinematográfica de la popular serie infantil lleva a los más pequeños a un mundo mágico lleno de muñecas, juegos y canciones. Es una opción ideal para disfrutar en familia.

A las 18:10 hs, se proyectará “Animales peligrosos”, una película que sigue a un grupo de exploradores adentrándose en un hábitat salvaje. A medida que buscan nuevas especies, se enfrentan a criaturas tan fascinantes como letales. Un thriller lleno de acción y suspenso, perfecto para quienes buscan adrenalina.

Como parte del Espacio INCAA, el cine presentará “Belén”, a las 20:00 hs desde el 2 hasta el 5 de octubre. La película cuenta la conmovedora historia de Belén, una mujer que lucha contra la injusticia social y legal tras un caso que impactó a la sociedad. Esta producción nacional invita a la reflexión sobre los derechos humanos y la igualdad.

La programación continúa con la secuela de terror “Los extraños: Capítulo 2”, que se proyectará a las 22:00 hs. En esta entrega, una familia lucha por sobrevivir frente a un trío de extraños enmascarados. Un thriller intenso y aterrador para los amantes del género.

Las entradas para el Cine Teatro Renzi tienen un costo de $5.000 para menores, $6.000 para mayores, y $2.600 para las producciones del Espacio INCAA. Además, hay un precio especial para docentes y jubilados de $1.300. Para quienes disfruten de las funciones de lunes a miércoles, se encuentra disponible la promoción 2x1.

TEMAS Cine Renzi Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Policía de Perú asegura que el móvil del triple crimen en Florencio Varela fue el robo de tres kilos de cocaína
  2. 2. Video: así fue la detención de “Pequeño J”, el narco acusado del triple crimen en Florencio Varela
  3. 3. La Legislatura provincial aprobó la Ley de Reiterancia Delictiva
  4. 4. Revelan que el conductor de la camioneta que transportaba 594 kilos de cocaína iba a cobrar $24 millones
  5. 5. Los candidatos a Diputados Provinciales acercaron sus propuestas en Libertad de Opinión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT