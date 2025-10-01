Ingresar
McDonald’s revive un clásico con la nueva McCrispy Chicken Legend

La cadena de comida rápida presentó en Argentina su nueva hamburguesa de pollo, que rescata el icónico sabor de la salsa CBO y promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del año.

Hoy 15:29

McDonald’s sumó una nueva propuesta a su menú y sorprendió a los fanáticos del pollo con la llegada de la McCrispy Chicken Legend, una hamburguesa que combina ingredientes de calidad nacional con un sabor clásico que los consumidores recuerdan y aman.

El nuevo producto está elaborado con pollo rebozado, panceta, lechuga fresca, cebolla crocante, queso cheddar y la icónica salsa CBO, todo dentro de un suave pan de papa. Con esta receta, la marca retoma el espíritu de un clásico que marcó a toda una generación de clientes, reinterpretado con un perfil más fresco y moderno, pensado para quienes buscan experiencias de sabor intensas y auténticas.

Además de su propuesta gastronómica, el nuevo combo refleja el compromiso de McDonald’s con la calidad y la producción local, ya que se elabora con materias primas seleccionadas bajo procesos certificados que garantizan frescura y seguridad en cada bocado.

“Con la McCrispy Chicken Legend buscamos devolver a los consumidores un sabor mítico, pero renovado, que muchos recuerdan con cariño y que nuevas generaciones podrán descubrir por primera vez. Este lanzamiento es una muestra de cómo en McDonald’s escuchamos a nuestros clientes y transformamos esa conexión en productos que combinan tradición e innovación”, destacó Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina.

La McCrispy Chicken Legend estará disponible en todos los locales del país a partir del 30 de septiembre de 2025, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año y reafirmando el liderazgo de McDonald’s en tendencias dentro de la categoría de comida rápida.

