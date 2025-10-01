Milton Gerez, héroe de Güemes: “Dejamos al club en la categoría que se merece”

El delantero marcó el gol de la victoria frente a San Miguel que selló la permanencia del Gaucho en la Primera Nacional. Con emoción, repasó la campaña y agradeció el apoyo del hincha.

Güemes logró el objetivo más buscado: asegurar su continuidad en la Primera Nacional. El Gaucho venció 1-0 a San Miguel por la fecha 33 y explotó de alegría en La Isla, tras un año lleno de tensión y pelea en la parte baja de la tabla. El héroe Milton Gerez, autor del tanto que garantizó la permanencia, habló sobre el complejo año de competencia.

“Contento, logramos el objetivo que queríamos, fue un año complicado, pero gracias a Dios dejamos al club una vez más en la categoría que se merece”, expresó el atacante, que además valoró el trabajo del grupo. “Este grupo se lo merece, nos define la unión, es tremenda y se los debo a ellos”.

El delantero remarcó la identidad de Güemes: “Está capacitado para esta categoría, no arrancamos de la mejor manera pero terminamos demostrando que somos un equipo grande, que podemos competirle a cualquiera de igual a igual. Fuimos superior a San Miguel”.

Por último, Gerez dejó un mensaje al hincha: “Le agradezco por bancar siempre. En muchos momentos no se sintieron identificados con nosotros, pero este grupo no los iba a dejar en banda y aquí estamos una vez más para competir el año que viene en la Primera Nacional”, expresó en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.