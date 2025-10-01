La Armada israelí interceptó a 9 embarcaciones que llevaban ayuda a Gaza

Más de una treintena continúa avanzando. Unos 500 activistas internacionales han entrado ya en la denominada zona de alto riesgo.

Hoy 21:18

La tensión ha escalado a bordo de las más de 45 embarcaciones que, acompañadas por alrededor de 500 activistas internacionales, avanzan a través de la denominada zona de alto riesgo en aguas próximas a la costa de Palestina. Según los organizadores, desde la madrugada han enfrentado hostigamientos por parte del Ejército israelí, incluyendo maniobras catalogadas como peligrosas ejecutadas por buques militares en contra de las principales naves de la flotilla. Los mismos denunciaron daños sufridos en algunos sistemas de comunicación de los barcos y destacaron el aumento en la actividad de drones junto con la proximidad de naves no identificadas que navegan sin luces, incrementando la alerta entre los tripulantes.

Este convoy marítimo, que transporta medicinas, alimentos y material escolar, constituye la misión humanitaria de mayor envergadura en la región hasta la fecha, atravesando unos 240 kilómetros (150 millas) hasta aproximarse a la franja costera en conflicto.

En respuesta, Israel confirmó que interceptará la flotilla en las próximas horas. Las autoridades informaron que, tras la detención, los activistas serían trasladados al puerto de Asdod para ser sometidos a interrogatorios y posteriores deportaciones, procedimiento habitual en operaciones anteriores. Sin embargo, medios israelíes han señalado que, considerando el gran número de barcos involucrados —la expedición más numerosa organizada hasta ahora—, existe la posibilidad de que algunas embarcaciones sean hundidas en alta mar.

El aumento de las tensiones y las medidas de vigilancia han sido documentados por los organizadores de la misión, quienes recalcan el carácter civil y humanitario de la acción y advierten sobre los riesgos de una posible escalada armada en las próximas horas.

Las FDI han interceptado ya nueve barcos, pero más de una treintena continúa navegando

Entrada la madrugada del jueves, son ya nueve los barcos interceptados, de acuerdo con el rastreador en vivo de la Flotilla: Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Huga, Sirius, Spectre, y Yulara, todos bajo control de las FDI. El resto, sin embargo, 35 embarcaciones, continúan su marcha hacia Gaza, a pesar del uso de cañones de agua y de la presencia continuada de las tropas israelíes en las inmediaciones del convoy.

La Flotilla se encuentra ya a apenas 60 millas náuticas de la costa, unos 110 kilómetros, pero entre las embarcaciones y la Franja esperan varios barcos militares israelíes, detenidos sobre las aguas realizando un bloqueo naval.