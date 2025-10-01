Se detectaron nuevas manchas solares con telescopio en Santiago del Estero

El aficionado en astronomía, Dante Farías, observó en la fotosfera solar la presencia de manchas que podrían intensificarse en los próximos días.

Hoy 22:05

El apasionado por la astronomía, Dante Farías, compartió su última observación sobre el comportamiento del Sol. A través de un telescopio solar 50x360 con ocular de 10mm, pudo detectar la aparición de manchas solares, zonas de gases que se ven como áreas oscuras en la superficie de la estrella.

Sol

“Se asoman manchas”, señaló Farías, destacando que estos fenómenos “son zonas de gases apagadas, por eso las vemos como marchitas negras”. Según explicó, las manchas podrían aumentar su tamaño e intensidad en los próximos días, lo que convierte a la observación en un hecho prometedor.

El aficionado también relacionó este proceso con la estación del año, subrayando que “la primavera poco a poco va ganando terreno con nuestro Astro Rey”, en alusión a cómo la presencia solar marca la vida cotidiana.

Estas observaciones permiten acercar a la comunidad a fenómenos astronómicos que habitualmente no se perciben a simple vista, pero que revelan la dinámica constante de la estrella que da vida al planeta.