Ordenan la detención de un hombre acusado de golpear y retener a su expareja

La justicia busca a "Simio" Diózquez, tras un violento episodio en el que la víctima fue agredida y mantenida encerrada, logrando escapar gracias a un descuido del agresor.

Hoy 07:42

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, Dra. María del Pilar Gallo, solicitó a la Justicia de Control y Garantías una orden de allanamiento y detención contra “Simio” Diózquez, acusado de propinar una brutal golpiza a su expareja y mantenerla privada de su libertad.

El grave episodio salió a la luz en la madrugada del lunes, cerca de las 2.30, cuando una mujer de 50 años llegó desesperada a la Subcomisaría de Estación Simbolar y pidió ayuda.

Según relató la víctima, había mantenido una relación de poco más de dos meses con el acusado, la cual decidió finalizar el último fin de semana tras ser agredida en medio de una escena de celos.

El domingo por la noche, alrededor de las 22, la mujer salió a una farmacia ubicada a pocos metros de su domicilio. Fue entonces cuando Diózquez, presuntamente bajo los efectos del alcohol, la interceptó en la vía pública y comenzó a golpearla violentamente. Con una botella de cerveza en la mano, la amenazó con “romperle la cabeza” y la obligó a acompañarlo hasta su vivienda.

Una vez dentro de la casa, el acusado cerró todas las aberturas y la retuvo contra su voluntad. Mientras bebía y fumaba marihuana, continuó hostigándola. La víctima permaneció bajo encierro hasta alrededor de la 1.15, cuando, aprovechando un descuido del agresor que se había quedado dormido por la ingesta de alcohol, logró escapar y pedir auxilio.

La mujer confesó a los uniformados que dudaba en denunciar a su ex, ya que él la había amenazado con “hacerle peor” y desquitarse con su hija si acudía a la Policía.

En su declaración, también mencionó un antecedente: hace unos seis años estuvo detenida tres años por herir con un arma blanca al propio Diózquez. Aclaró que en ese entonces sufría violencia por parte de otra expareja —amigo del acusado— y que, al defenderse, Diózquez intervino y resultó lesionado. La víctima cree que ese hecho podría ser el motivo de la actual agresividad de su expareja.

Tras conocer los detalles del caso, la fiscal Gallo solicitó de inmediato al juez de Control y Garantías la orden de allanamiento y detención de “Simio” Diózquez, con el objetivo de ponerlo a disposición de la Justicia.