“Pequeño J” dejó una escalofriante amenaza antes de convertirse en prófugo por el triple crimen

Horas antes de escapar, el acusado dejó una advertencia con tono desafiante en la puerta de la casa de su pareja. La policía halló armas, documentos y pruebas que lo vinculan con transferencias a Perú.

Hoy 09:52

A pocas horas de convertirse en el prófugo más buscado del país por el triple crimen de Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, dejó una inquietante amenaza escrita con un fibrón en la puerta de la casa de su pareja. La frase, cargada de soberbia y arrogancia, decía: “Tu Dios te ama... si te metés conmigo te metés con Dios”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este mensaje fue encontrado durante un allanamiento realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, que estaba en busca de pistas sobre el paradero del acusado, quien se encuentra involucrado en el brutal triple homicidio ocurrido en Florencio Varela.

Además de la amenaza escrita, los agentes encontraron una pistola Glock con municiones, que había sido escondida en un colchón. También se descubrieron varios pasaportes y documentos personales, junto con comprobantes de transferencias en dólares realizadas hacia La Libertad, Perú, el país de origen de “Pequeño J”.

Este último hallazgo es clave, ya que podría sugerir que el acusado tiene la intención de huir a su país natal tras los crímenes cometidos en Argentina. La policía también investigará los documentos y las transferencias para tratar de obtener más información sobre sus vínculos y posibles colaboradores.

El triple asesinato de Florencio Varela ocurrió bajo circunstancias escalofriantes, y “Pequeño J” es señalado como uno de los principales responsables del ataque. La policía ya había iniciado un operativo para dar con su paradero, pero su fuga, tras dejar esta amenaza de alto voltaje, ha complicado las investigaciones.

A medida que avanza la búsqueda, se han intensificado los esfuerzos para localizarlo, y las autoridades de varios países están colaborando para intentar frenar su escape. La gravedad de los crímenes y la amenaza que dejó escrita han provocado una creciente preocupación por su capacidad de evasión y su comportamiento desafiante.