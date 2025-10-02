Le sustrajeron su celular y $1 millón tras dejar su auto estacionado en el Bº Ejército Argentino

El hecho tuvo lugar el día de ayer en la intersección de calle 2 de Abril y Prebístero Jorge Beratz.

Hoy 09:40

Un hombre de 53 años denunció que fue víctima de un robo el miércoles en el barrio Ejército Argentino, específicamente en la intersección de calle 2 de Abril y Prebístero Jorge Beratz. Según el relato de Berenguer, estacionó su vehículo en esa esquina y, al regresar, encontró que una de las ventanillas de su auto había sido violentada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dentro del automóvil, le habían robado su celular Samsung A14, junto con una mochila que contenía documentación personal y una suma de un millón de pesos en efectivo.

El caso fue intervenido por el fiscal de turno, Dr. Ángel Belluomini, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los responsables del robo. Además, se dispuso la participación de la Brigada de la Zona Sur para continuar con la investigación.