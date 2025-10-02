La intendente Fuentes participó de la entronización del mural textil con la imagen de Mama Antula en la UNSE

En una emotiva ceremonia en la UNSE, se presentó el mural textil “La protectora santiagueña” y se dio inicio a la Cátedra Abierta Mama Antula, con el respaldo de autoridades provinciales y académicas.

Hoy 11:19

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la entronización del mural textil “La protectora santiagueña” en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y de la presentación de la cátedra Abierta Mama Antula.

La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador de la Provincia, Carlos Silva Neder, y el rector Héctor Paz.

La jefa comunal formó parte del descubrimiento y de la bendición religiosa que estuvo a cargo del Obispo auxiliar monseñor, Enrique Martínez Ossola, y luego del acto protocolar en el Paraninfo.

Allí, estuvo acompañada por la vicerrectora, Marcela Juárez, las escritoras Cintia Suárez y Nuncia Locatelli, el intendente de Atamisqui, Roberto Brandán, el secretario de Coordinación de la Municipalidad de la Capital, Daniel Kobylañski, del rector de la Ucse Luis Lucena, la coordinadora de la Cátedra abierta “Mama Antula” Gabriela Soria, de las teleras de la Cooperativa de Atamisqui autoras del trabajo artesanal y de decanos y autoridades de la Casa de Altos Estudios.

Luego, la ceremonia se completó con la entrega de reconocimiento a las teleras, las palabras alusivas de Cintia Suárez y Nuncia Locatelli, de la Coordinadora Soria y del vicedecano Pedro Basualdo.