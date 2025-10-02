Alejandro Garnacho habló tras su salida del United y apuntó contra Amorim

El extremo argentino debutó en la Champions League con Chelsea y, tras la victoria sobre Benfica, recordó el difícil momento que vivió en Manchester United. “Entrenar solo allí… fue una situación muy difícil”, aseguró.

Hoy 12:37

El Chelsea festejó en Stamford Bridge con un triunfo clave frente a Benfica, y el foco estuvo en Alejandro Garnacho, que tuvo su estreno en la Champions League con los “Blues”. El argentino de 21 años se llevó los aplausos y, tras el encuentro, dejó declaraciones fuertes sobre su salida del Manchester United.

“No tengo nada malo que decir sobre el club. Fue solo un mal momento en la vida”, expresó Garnacho, aunque no evitó apuntar contra Rubén Amorim, el entrenador que lo marginó del plantel en los “Red Devils”. “Entrenar solo allí… fue una situación muy difícil”, disparó, dejando en claro el mal vínculo con el portugués.

Ya instalado en Londres, el “Bichito” se mostró pleno con este nuevo ciclo. “Estoy muy feliz de vestir la camiseta de Chelsea. Son tres puntos muy importantes. Los necesitábamos después de perder nuestro primer partido, así que todos estamos muy contentos”, destacó tras la victoria europea.

Primera asistencia en Champions

Desde que llegó al Chelsea, Garnacho suma 153 minutos en cuatro partidos. Este miércoles disputó su primer encuentro de Champions y aportó su primera asistencia. Horas más tarde, publicó un posteo en Instagram celebrando su debut internacional con la camiseta azul, un paso clave para afianzarse en el fútbol inglés.