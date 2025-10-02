Franco Colapinto finalizó 19º en ambas prácticas del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

El argentino tuvo actividad en una nueva jornada con el Alpine A525. culminó penúltimo en las sesiones de entrenamientos.

Hoy 11:25

El primer día de acción en el circuito urbano de Marina Bay entregó grandes novedades para el comienzo del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto logró el 19° tiempo en una tanda de entrenamientos cortada por varios accidentes que obligaron a detener la sesión con banderas rojas. En los últimos minutos de la tanda, Oscar Piastri puso el McLaren en lo más alto con un tiempo de 1m30s714. La 18va fecha del año tuvo un inicio accidentado, que no involucró a los Alpine A525 de Colapinto, ni de su compañero Pierre Gasly.

«Me siento inconsistente, no tengo el feeling con el auto como en otras carreras«, dijo el piloto de Pilar al terminar su tarea. «Me cuesta encontrar la estabilidad en la entrada, lo que hace que el auto sea impredecible y es difícil hacer una vuelta completa«, añadió.

En los últimos minutos de la tanda de entrenamientos apareció con el tiempo definitivo Oscar Piastri y su McLaren, dejando atrás a un sorprendente Isack Hadjar, a 132 milésimas con su Racing Bulls, en tanto que Max Verstappen alcanzó el 3° lugar con su Red Bull Racing a 143 milésimas del mejor.

Durante buena parte de la noche, Fernando Alonso estuvo entre los destacados con su Aston Martin, a punto que culminó la sesión en el 4° lugar, justo delante de Lando Norris y el McLaren, complicado para salir a pista en los últimos minutos con un insólito incidente.

Cómo terminó la primera práctica

Se inició la actividad del Gran Premio de Singapur en el trazado urbano de Marina Bay, en donde este fin de semana se disputa la 18ª ronda del campeonato mundial de Fórmula 1 y en donde el argentino Franco Colapinto completó con el Alpine A525 un total de 26 vueltas, utilizando dos juegos de neumáticos.

Con el compuesto duro, inició y cerró esta primera práctica. Durante la primera parte de la sesión, Colapinto dio nueve giros consiguiendo en su mejor paso 1m34s655; luego, colocó un juego de blandos y con ellos dio seis giros logrando marcar 1m33s324 tras una ajuste en los alerones y retornar a boxes.

Durante los últimos minutos de la tanda, y cargando mayor combustible para evaluar el rendimiento del coche de cara a la carrera, volvió a pista con el anterior juego de neumáticos duros con los cuales dio otra decena de vueltas, marcando con ese ritmo vueltas superiores a los 95 segundos.

Al concluir la sesión, Colapinto quedó 19°, en tanto que su compañero Pierre Gasly se ubicó 13° con una diferencia entre sí de 946/1000.

Agenda del GP de Singapur

Sábado 4 de octubre: Prácticas Libres 3 (06:30-07:30) y Clasificación (10:00-11:00)

Prácticas Libres 3 (06:30-07:30) y Clasificación (10:00-11:00) Domingo 5 de octubre: Carrera (09:00)

Todas las sesiones podrán seguirse en vivo por Disney+, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento y cerrar un gran fin de semana en un GP clave para su futuro en la Fórmula 1.