Marcos Rojo quedará habilitado en Racing para jugar el Torneo Clausura 2025: el motivo

Tras un pedido de la dirigencia a la AFA, el defensor podrá estar en otro torneo con la Academia. Gran noticia para Gustavo Costas en plena triple competencia.

Hoy 13:39

Marcos Rojo recibirá en las próximas horas la habilitación para jugar el Torneo Clausura 2025 con Racing, luego de que la dirigencia presentara el pedido formal a la AFA. El defensor, que hasta ahora solo podía disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, se suma así a la competencia local, reforzando al plantel de Gustavo Costas en un momento clave de la temporada.

La llegada del experimentado defensor a la Academia generó gran expectativa en el último mercado de pases. Sin embargo, el defensor solo estaba habilitado para jugar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, lo que limitaba su participación en el plano local luego de su polémica salida de Boca. En las últimas horas, la AFA dio el visto bueno y ahora el experimentado zaguero también podrá estar presente en el Torneo Clausura, donde la Academia busca meterse entre los ocho mejores equipos.

La noticia es un gran alivio para el técnico Gustavo Costas, ya que podrá contar con un jugador de jerarquía en un calendario exigente. Racing afronta tres frentes decisivos: en la Copa Libertadores disputará las semifinales frente a Flamengo, en la Copa Argentina jugará los cuartos de final contra River este jueves y en el Torneo Clausura acumula 11 puntos, a solo tres de meterse en la zona de clasificación. Con Rojo disponible, la Academia suma experiencia y jerarquía para el tramo decisivo de la temporada.

El motivo por el cuál Marcos Rojo no estaba habilitado para jugar el Torneo Clausura 2025

Rojo, en un principio, no podía participar del Torneo Clausura. Según el artículo 19.2.4 del reglamento de AFA, un futbolista inscripto como “libre” debe rescindir su contrato anterior antes del cierre del libro de pases, que en este caso fue el 24 de julio. En Avellaneda expresaron que hubo un error dirigencial al pasar por alto esa condición y finalmente no pudo jugar en el plano doméstico.

Para la Copa Libertadores y Copa Argentina, en cambio, no hay trabas: Rojo integra la nómina del certamen continental junto a Duván Vergara, Tomás Conechny, Elías Torres y Franco Pardo como las cinco incorporaciones permitidas en el último mercado de pases.