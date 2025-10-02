Revolución Messi en la India: el astro anunció su visita a un país con millones de fanáticos

El 10 argentino confirmó que en diciembre regresará a la tierra donde debutó como capitán de la Selección. Habrá eventos solidarios, deportes y un mural gigante en su honor.

Hoy 19:32

Lionel Messi volverá a la India, 14 años después de aquella primera experiencia en Calcuta, donde se estrenó como capitán de la Selección argentina en un amistoso ante Venezuela en 2011. En esta ocasión, el astro rosarino anunció a través de sus redes sociales una visita solidaria que incluirá recitales, torneos deportivos y encuentros con miles de fanáticos que lo esperan con ansiedad.

“Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más”, escribió Messi en un mensaje que revolucionó a los hinchas indios.

La gira abarcará cuatro ciudades entre el 13 y el 15 de diciembre, con inicio en Calcuta, luego Ahmedabad, Mumbai y cierre en Nueva Delhi, donde se inaugurará un mural gigante de 7,5 metros y la estatua más grande hasta ahora dedicada al ídolo argentino. Los eventos tendrán acceso con entradas y se realizarán bajo un estricto operativo de seguridad.

En paralelo, la Selección argentina tiene previsto disputar dos amistosos internacionales en noviembre, en el marco de una gira inédita por Asia y África, con partidos programados en Luanda (Angola) y en Kerala (India), aunque aún no se confirmaron los rivales ni si Messi será parte de la convocatoria.