Atajó 3 penales en menos de 5 minutos: la hazaña del arquero del Lille que hizo sufrir a Matías Soulé en la Europa League

Berke Özer se convirtió en héroe al tapar tres ejecuciones consecutivas en el Olímpico de Roma. La secuencia incluyó un remate fallido de Soulé y selló la victoria del equipo francés.

Hoy 19:40

En una jornada inolvidable de Europa League, el arquero turco Berke Özer se robó todas las miradas al atajar tres penales en menos de cinco minutos frente a la Roma, en un cierre que quedará en la historia del torneo continental. El portero del Lille frustró primero a Artem Dovbyk en dos intentos consecutivos y luego a Matías Soulé, consolidando una actuación épica que selló el triunfo francés por la mínima diferencia.

La escena insólita ocurrió en el Estadio Olímpico de Roma, cuando el árbitro Lambrechts sancionó un penal por mano de Aïssa Mandi tras la revisión del VAR. Dovbyk fue el encargado de ejecutar y, aunque convirtió en el primer intento, la acción fue invalidada por adelantamiento del arquero. En la repetición, Özer volvió a tapar y desató la incredulidad de los hinchas locales.

En la tercera oportunidad, la responsabilidad cayó en los pies del argentino Soulé, figura de la Roma. El delantero decidió cambiar el palo y buscó la derecha, pero nuevamente el turco se lució con una volada magistral que cerró el partido de manera dramática. El joven ex-Juventus no pudo quebrar la resistencia del guardameta, que salió ovacionado por sus compañeros.

Con esta victoria, el Lille quedó con puntaje ideal en la fase de grupos tras su debut con triunfo ante Brann, mientras que la Roma de Gian Piero Gasperini deberá recuperarse en su próximo compromiso contra el Viktoria Plzen. Para Soulé y los hinchas romanos, la pesadilla de Özer quedará como uno de los momentos más dolorosos de la temporada.