Golazo de Giovani Lo Celso en la victoria del Betis por la Europa League

El mediocampista argentino abrió el marcador con un zurdazo exquisito en Bulgaria. El conjunto de Manuel Pellegrini se impuso 2-0 ante Ludogorets y suma 4 puntos en el certamen continental.

Hoy 19:47

Giovani Lo Celso fue protagonista de la jornada en la Europa League al marcar un golazo decisivo en el triunfo del Betis por 2 a 0 frente al Ludogorets en el Huvepharma Arena de Bulgaria. El ex Rosario Central, de 29 años, anotó a los 30 minutos de la primera parte con un zurdazo con comba que se metió pegado al palo, imposible para el arquero neerlandés Sergio Padt.

El tanto de Lo Celso le dio tranquilidad al conjunto español, que aumentó la ventaja en el complemento con un gol en contra de Son a los 53’. Incluso, pudo haber liquidado el pleito con un disparo al travesaño del marroquí Abde Ezzalzouli en los minutos finales. El mediocampista argentino fue reemplazado a los 67 minutos, tras una gran actuación que lo consolidó como figura del encuentro.

Además de Lo Celso, el Betis contó con la presencia de Valentín Gómez en la defensa y de Chimy Ávila en el ataque, ambos jugando los 90 minutos. Con este triunfo, el equipo andaluz suma 4 puntos en el Grupo C, tras haber empatado en el debut 2-2 con Nottingham Forest. Su próximo compromiso será ante Genk en Bélgica, el jueves 23 de octubre.