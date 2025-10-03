Lali Espósito respondió a las críticas tras hablar de dinero: “Otros hubieran priorizado comprar un Rolls Royce”

La cantante se refirió a la polémica que generaron sus declaraciones en un programa español sobre la ostentación y su manera de administrar el dinero. Aseguró que siempre priorizó el bienestar de su familia por sobre los lujos.

Hoy 02:13

Durante su participación en el programa La Revuelta, en España, Lali Espósito sorprendió al sincerarse sobre su situación económica. Consultada acerca de cuánto dinero tenía en el banco, la intérprete de Fanático explicó que, pese a haber alcanzado un buen pasar gracias a sus 23 años de trabajo, nunca se sintió cómoda con la ostentación y que sus prioridades siempre estuvieron puestas en ayudar a su familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No diría que estoy forrada, pero me va bien. A mí no me vas a ver con carteras caras, eso me da vergüenza. Yo nací y crecí en un barrio bajo de la Argentina y no me sale gastar en cosas ostentosas. Mi dinero lo invertí en que mi familia tenga un techo. Ese fue siempre mi objetivo”, afirmó.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y la cantante recibió duras críticas de algunos usuarios, que la acusaron de vivir del dinero público y de “victimizarse” por sus orígenes.

Frente a los cuestionamientos, este jueves Lali utilizó su cuenta de X para publicar un descargo. “Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan... Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí comprarles una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos”, escribió.

Lali Espósito

La artista también subrayó que, una vez cumplido ese objetivo, disfruta de los frutos de su carrera: “Trabajo desde los 10 años y, por suerte, me va muy bien en lo que hago. No está ni bien ni mal elegir un camino u otro, son simplemente decisiones. La mía siempre fue esa, con más o menos guita, me fuera mejor o peor”.

Finalmente, apuntó contra sus detractores: “¿Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que lo único que quieren es confirmar la película que tienen en sus pequeñas mentes enojadas? Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren, y eso no hay plata que lo compre”.