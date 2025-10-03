Sarmiento se plantó en Mendoza y logró un importante empate ante San Martín

El Profe igualó sin goles en su visita al Chacarero y ahora definirá la serie en La Banda.

Sarmiento igualó 0-0 ante San Martín de Mendoza en el duelo de ida de los 16avos de final de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El equipo bandeño cumplió su plan y se vuelve con un resultado positivo que lo deja bien perfilado para la revancha.

El conjunto dirigido por Cristian Molins supo manejar los tiempos en tierras mendocinas y se llevó un empate importante en una serie que se definirá en La Banda. Con el orden defensivo como premisa, el Profe consiguió lo que fue a buscar: sumar fuera de casa.

La llave se resolverá en el estadio "Ciudad de la Banda" de Sarmiento, donde el apoyo de su gente será clave. Al elenco santiagueño le alcanzará con otro empate en condición de local para sellar el pasaje a la próxima instancia de la competencia.

Foto: Facebook Club Atlético Sarmiento