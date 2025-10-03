Córdoba: detienen a cinco adolescentes por balear a una joven, el agresor de 13 años entre ellos

La víctima, una adolescente, fue herida en medio de un ataque que involucra a cinco menores de edad. Las autoridades exploran la posibilidad de que el ataque haya sido producto de una disputa entre los involucrados.

Hoy 08:02

Un grupo de seis adolescentes fue aprehendido en la ciudad cordobesa de Villa María por el intento de homicidio de una menor de 15 años que se encontraba junto a sus amigas cuando recibió un disparo cerca del rostro.

La banda, conformada por chicos de entre 13 y 16 años, arribaron en motocicleta al barrio Francisco García el sábado por la tarde y desde allí comenzaron a perseguir y hostigar a la víctima y el resto del grupo.

Según el portal Villa María Vivo, el motivo habría estado relacionado con un conflicto personal con uno de los chicos. Luego se produjo el ataque que terminó con el proyectil impactando en el cuello de la adolescente.

La intervención policial se produjo luego de una denuncia por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al tomar conocimiento, los efectivos de la Policía de Córdoba llevaron a cabo un operativo que implicó el allanamiento de cuatro barrios, todos pertenecientes a la ciudad de Villa María y zonas aledañas del este provincial.

Durante los operativos, los agentes incautaron varios teléfonos celulares que quedaron dentro del expediente de la causa, mientras la fiscal Juliana Companys dispuso las medidas y ordenó la detención de tres adolescentes de dieciséis años, quienes fueron imputados como coautores del intento de homicidio. Los otros dos jóvenes, de trece y quince años, fueron acusados como partícipes necesarios en el hecho. Tras las capturas, el juzgado de menores deberá tomar intervención para definir la situación procesal de cada uno de los implicados.

Los testigos afirmaron que la víctima fue asistida de inmediato y trasladada al hospital local, donde se constató que la herida presentaba riesgo de vida, aunque el proyectil no ocasionó lesiones mortales. “Sobrevivió de milagro”, contaron los que presenciaron el ataque.

La investigación en curso señala que los adolescentes involucrados ya habían tenido antecedentes de paso por el Complejo Esperanza, una institución destinada al alojamiento de menores en conflicto con la ley penal. A su vez, no descartan que exista una posible vinculación de los detenidos con una banda conocida como los “levantaportones”, cuyos integrantes serían responsables de diversos robos de vehículos en la zona.