Milei y Macri se reunirán nuevamente en Olivos para continuar con la recomposición de su vínculo político

La cita, que aún no tiene hora confirmada, tiene lugar luego de los roces sufridos durante los últimos meses y busca limar las asperezas previas.

Hoy 08:24

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el ex mandatario y líder del PRO, Mauricio Macri, se encontrarán nuevamente este viernes en la Quinta de Olivos con el objetivo de continuar la reconstrucción de su relación política. Este encuentro llega después de varios meses de tensiones y de una primera reunión el domingo pasado, que marcó el inicio de un acercamiento entre ambos.

La reunión, aunque aún sin horario confirmado, se da en un contexto de intensificación de las campañas electorales, con Milei planeando un viaje a Entre Ríos para seguir con su agenda de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre. Por su parte, Macri también tiene programado abandonar Buenos Aires el domingo, por lo que el encuentro se ajusta a sus apretadas agendas.

El último roce entre Milei y Macri tuvo lugar en las elecciones porteñas de mayo, cuando La Libertad Avanza de Milei logró imponerse sobre el PRO en su bastión. Durante ese proceso, se dispararon fuertes declaraciones, con Macri criticando lo que consideraba una campaña sucia contra su candidata Silvia Lospennato, y Milei respondiendo con un calificativo despectivo al tildarlo de “llorón”.

Desde entonces, los encuentros entre ambos se hicieron escasos, marcando un quiebre en la relación que solía incluir reuniones informales con milanesas y ensalada. Sin embargo, el panorama político cambió y las tensiones aumentaron, llevando a Milei a reconocer la necesidad de recomponer los lazos con la oposición más moderada.

En los últimos días, el presidente y varios de sus ministros se han reunido con figuras clave del espectro político y los gobernadores más dialoguistas, buscando afianzar alianzas y evitar nuevos conflictos, especialmente en el ámbito del Congreso. Este tipo de encuentros busca no solo asegurar apoyo político, sino también fortalecer una estrategia para enfrentar los desafíos que se vienen tras la crisis económica y política que atraviesa el oficialismo.